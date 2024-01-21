Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Olağan Genel Kurulu dün toplandı. Açıklamada, Genel Kurul’un geniş bir üye katılımıyla gerçekleştirildiği ve faaliyet raporu ile mali raporun görüşülüp oy birliğiyle  kabul edildiği belirtildi.

Genel Kurul sonunda dernek organları aşağıdaki şekilde oluştu:

“ 2024-2026   YÖNETİM  KURULU

1.           GÜRSEL BENAN                                          GENEL BAŞKAN

2.           MEHMET TANOL                                          GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

3.           MEHMET KASABALI                                    GENEL SEKRETER

4.           İBRAHİM AÇMAN                                        GENEL SEKRETER YARDIMCISI

5.           ŞENİZ ULUÇ                                                  KADIN KOLU BAŞKANI

6.           PEHRİZ MİRALAY                                         KÜLTÜR KOLU BAŞKANI

7.           EJDER DENİZ                                                GENÇLİK KOLU BAŞKANI - LEFKE BÖL. SOR.

8.           MUSTAFA KASABALI                                   MALİ İŞLER SORUMLUSU

9.           AHMET RUSO                                               BASIN İŞLERİ SORUMLUSU

10.         YAŞAR GEVREK                                            SOSYAL İŞLER SORUMLUSU

11.         SALİH AÇMAN                                              TAHSİLDAR VE LOKAL SORUMLUSU

12.         BURHAN CİHANGİR                                  İSKELE BÖLGE SORUMLUSU

13.         ERSOY TALUĞ                                              GİRNE BÖLGE SORUMLUSU

14.         CEMİLE SÖZVEREN                                    GAZİ MAĞUSA BÖLGE SORUMLUSU

15.         RAMADAN BEŞGÜL                                    GÜZELYURT BÖLGE SORUMLUSU

16.         REYHAN KİŞMİR                                          Faal Üye

17.         BARIŞ BUBA                                                  Faal Üye

18.         HALİL ÖZGÜVENEL                                    Faal Üye

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

19.         MEHMET SALİH ATAGÜL                           Faal Üye

20.         HASAN KELEBEK                                         Faal Üye

21.         MÜNÜR NURETTİN BOĞAÇOĞLU          Faal Üye

22.         OSMAN EMİN KARKIN                               Faal Üye

23.         BENGÜ TAŞKENT                                        Faal Üye

24.         SELMA KEBAPÇIOĞLU                                            

25.         MEHMET ÖZİLMEN

DENETLEME KURULU

•             SELMA KEBAPÇIOĞLU                              BAŞKAN

•             ALİ GENCER                                                 Üye                     

•             EMİNE AŞGAR                                              Üye

DİSİPLİN KURULU

•             MEHMET ÖZİLMEN                                     BAŞKAN

•             PINAR BÜYÜKHÜSEYİN                            Üye

•             GÜLSÜM KARALIM                                     Üye.”