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Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, 21 Aralık 2023 tarihinde, saat 14.40 raddelerinde Lefkoşa'da Lokmacı Kara Kapısında, KKTC'den GKRY'ye geçiş yapmak isteyen S.D'nin tasarrufunda bulundurduğu Sita Balami adına düzenlenmiş olan Nepal pasaportunu görevli memura vermek suretiyle başkasının kimliğine bürünüp suç işlemeye teşebbüs ettiğini söyledi.

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