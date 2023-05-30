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Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu…

Mecliste karma oyun kaldırılmasına yönelik bir öneri verilmesi ve bunun üzerine karma oy tartışmalarının başlaması hakkında konuşan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Partileri ve parti politikalarını güçlendirme açısından, kaldırılması doğru gibi görülebilir. Ancak bizim ülkemizde kendi demokrasi kültürümüz ve insanların başka ülkelerde gördüğü kutuplaşma politikasını ortadan kaldıran bir unsurdur olarak karma oy karşımıza çıkıyor. Çünkü insanlar hep birbirlerine ve karşı düşüncede olanları da anlama eğilimi ile mecliste bulunuyorlar” dedi.



Baybars, “Karma oyun kaldırılması halinde parti liderliklerinin istediği adayların seçimi kazanma olasılığının artacağını ve parti içi demokrasi açısından sorun olacağını düşünüyorum. Toplumda karma oy kullanan insan sayısına baktığımızda, sandığa küskünlüğün de artırmaması önemlidir. Büyük partiler açısından karma oyun kaldırılması çok mantıklı ancak sandığa gidecek insanlar konusunda bir kırgınlık olacak ve sandığa giden kişi sayısı azalacaksa, bu noktada sosyolojik bir araştırma yapılaması gerekir. Canımız istediğinde seçim yasasını değiştirmememiz gerekiyor. Bunu değiştirirken de hangi parti daha fazla oy alır meselesi değil, demokrasinin sandığa yansıyabileceği, kutuplaşmanın olmayacağı ve kendi siyasi kültürümüze uygun çalışmalardan sonra seçim sistemini değiştirmek gerekir” şeklinde konuştu.



Baybars, “Hasipoğlu tarafından verilen öneri tamamen karma oy kaldırılırsa ne kadar vekil sayımı artırırım yönünde bir matematik hesabı üzerinden yapıldı. Bu hükümetin verdiği bir öneri değildir. Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi bu noktada hemfikir değil. Ancak iki büyük parti buna onay verdiği takdirde meclisten geçer. Bu nedenle hem meclis içi hem de meclis dışı tüm partilerin aynı zamanda yapılacak olan sosyolojik çalışmalarla, uzmanların görüşleri alındıktan sonra buna karar verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



Baybars, “Karma oy yandı biz bunu kaldıralım diye bir zihniyet olamaz. Karma oyun yanması karma oyun talep edilmediği anlamına gelmiyor bu ülkede. Karma oyun yanması karma oyun karmaşık hale getirilmesinden dolayıdır. Dolayısıyla karma oyun kalkmaması değerlendirilecekse, karma oyun basitleştirilmesi tartışılabilir ve yıllardır YSK başkanının söylediği dijital dönüşümü sağlayıp o çarşaf çarşaf listeler yerine elektronik ortama geçebileceğimiz bir kaynak yaratılması gerekir. Bu nedenle oylar yanıyor diye karma oy verenleri cezalandırmak yerine o oyların doğru verilmesini sağlayacak adımlar atılması önemlidir” dedi.