Resmi Gazete’de dün yayımlanan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Uluslararası İşletme Şirketleri Yasa Tasarısı’na ilişkin görüş ve önerilerin özel ve tüzel kişilerce Meclis Başkanlığına sunulabileceği bildirildi.

Görüş ve öneriler, dün itibarıyla 20 gün içerisinde yazılı olarak sunulabilecek.

- Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi

Resmi Gazete'de yer alan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin gerekçesinde, “24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası kapsamında kamuda görevlendirme hakkı bulunan bir kişinin, bu Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açılan bir sınavda başarılı olarak sürekli personel olarak istihdam edildiği için Özelleştirme Yasası kapsamında istihdam edilenlerden daha az hakka sahip olmasının adil olmadığı” belirtildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük tarafından hazırlanan yasa önerisinde, söz konusu düzenlemenin kişilerin “adeta başarılı olduğu için cezalandırıldığı anlamına geldiği” kaydedilerek, geçmiş hizmet yıllarına ilişkin uygulama getirilmesi öneriliyor.

Yasa önerisi şöyle:

“Özelleştirme Yasası öncesi Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından bu yasa tahtında muvazzaf tekaüdiyeli bir kadroya tayin edilen KTHY personeline, daha önce herhangi bir yasa tahtında geçmiş hizmet yıllarına karşılık barem içi artış almamış ve bu yıllara karşılık devlet bütçesinden maaş çekmemiş personellerin, bu yasa maddesi yürürlüğe girdikten sonra altı ay içinde başvurması koşuluyla KTHY’de çalıştığı her tamamlanmış hizmet yılına karşılık bir kademe ilerlemesi verilir.”

- Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda ise Yasa’da yer alan “Z” Kiralık Motorlu Araç işletme izinlerinde ödenecek harçlarda değişiklikler içeriyor.

Yasa kuralları uyarınca İzinlendirme ve Denetleme Şubesi’ne verilecek harçlar ve izin yenileme sürelerinin düzenlendiği maddede şu ifadelere yer verildi:

“İzinlendirme ve Denetleme Şubesi’ne bu Yasa kuralları uyarınca alınan işletme izinlerinde belirtilen her araç izin her yıl izin alan tarafından harç izin alındığı veya yenilendiği gün 855 TL ödenir; 'Z' işletme iznine başvuru anında başvuru formu ile birlikte her araç için 180 TL tutarında bedel ödenir; İzin Kurulu tarafından onaylanan 'Z işletme izinlerinde belirtilen 'her araç için tebliğ tarihinde bir asgari ücret tutarında harç ödenir; kaybolan izinler için 232 TL suret ve araştırma harcı ödenir.”

- Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ise, “Para ve Kambiyo Yasası’nda döviz büroları ile ilgili ana kuralları belirleyen hususların güncelliğini yitirmesi nedeniyle ve döviz bürolarının yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirememeleri nedeniyle idari para ceza verilmesinin uygun olacağı cihetle” hazırlandığı kaydedildi.

Tasarıda, döviz bürolarının kuruluşlarına ve faaliyetlerine, idari para cezalarındaki yetkiye ve uygulanacak yönteme, idari para cezalarına ile suç ve cezalara ilişkin kurallar düzenleniyor.

- Uluslararası İşletme Şirketleri Yasa Tasarısı

Son olarak, “Uluslararası İşletme Şirketleri Yasa Tasarısı” paylaşılarak, halkın bilgisine sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, hizmetler sektörüne doğrudan, genel ekonomiye ise dolaylı olarak katkı sağlamak, uluslararası işletme şirketlerinin faaliyetleri sürdürülebilir bir ekonomi içinde, iktisadi katma değer, istihdam, gelir ve kaynak yaratmak amacıyla hazırlandığı belirtilen tasarı, uluslararası işletme şirketlerinin kuruluş şartlarını, faaliyet alanlarını, uluslararası işletme şirketlerinin uyması gereken kuralları ve denetimle ilgili esasları düzenliyor.

22 Maddelik Yasa Tasarısı’na göre, Yasa’nın 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girmesi öngörülüyor.