-ÖZEL HABER

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'a konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Döviz artışını, ülkedeki pahalılığı ve asgari ücreti değerlendiren Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geçtiğimiz gün sırf toplanmak için toplanmış olduğunu belirterek, Türk Lirasının bu denli değer kaybetmesinin ülkede sosyal patlamalara neden olacağını kaydetti.



Ülkede en zorda kalan kesimin asgari ücretle geçinen kesim olduğunu belirten Güven Bengihan, 'Komisyon toplandı ama elle tutulur bir açıklama yok. İnsanlara herhangi bir de umut olmadı. Biz düzenli olarak açlık sınırı açıklıyoruz. Şu an 14 bin 454 liradır açlık sınırı. Bu sadece 4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcamasıdır. Asgari ücret bunu karşılayamayacak durumda. Dövizin böyle olacağı başından belliydi. Peki, ülkede oluşacak pahalılığın önüne geçilmesi için ne yapıldı?" diye konuştu.



"Hükümet seçim derdinde..."

Hükümetin seçim derdine düştüğünü dile getiren Bengihan, 'insanların yüzüne nasıl bakıp da oy istiyorsunuz?' diye sordu. Türkiye'de kira zamlarının hükümet tarafından yasal düzenleme ile sınırlandırıldığını anlatan Bengihan, 'bizde neden böyle bir uygulama yok' diye sordu. Temel Tüketim Maddelerinde de yapılabilecek indirimler olduğunu belirten Bengihan, hükümeti ekonomik sorunları görmezden gelmekle suçladı.



"Asgari Ücret brüt 19 bin 500 TL olmalı"

Bahar Sancar'ın 'yeni asgari ücret sizce ne olmalı?' sorusu üzerine Bengihan, asgari ücretin kamuda başlangıç baremi olan 19 bin 550 TL brüt, 17 bin TL net olması gerektiğini söyledi. Bengihan, özel sektörde de 'barem içi artış olması gerektiğinin altını çizdi.



"Asgari Ücret asla hayat pahalılığı oranı altında tartışmaya açılmamalıdır"

Bengihan devamla şunları söyledi:

"Komisyon yaptığı toplantıda asgari ücretin belirlenme yöntemlerini değiştirmeyi görüştü. Hayat pahalılığının otomatik olarak asgari ücrete yansıtılması noktasında yasal boşluk var. İş kolları, işin niteliği, tehlike boyutu, kıdemi dikkate alınmalıdır. Asgari ücretin belirlenmesinde en büyük sorun asgari ücret ödeneğini bakan ve işverenlerin iradesine bırakmadır. Bu değişmelidir. Asgari Ücret asla hayat pahalılığı oranı altında tartışmaya açılmamalıdır. Hayat pahalılığı net asgari ücrete yansıtılmalı, ardından yaşanabilecek bir rakama yükseltilip verilmelidir."