Haber: Karakuş Öz

Erkeklerin gündemi artan berber fiyatları…

Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar, 600 TL’nin altında ödeme yapmadan berberlerden çıkamadıklarını belirterek, ‘berber fiyatları saç döktürüyor’ yorumunda bulundu.

Berbere gitmenin lüksten çok ihtiyaç olduğunu kaydeden vatandaşlar, berberlerin ise fiyatlarda ‘lükse geçtiğini’ gözlemlediklerini kaydetti.

“Saç tıraşı için oturduğun koltuktan kalkarken banka kredisi başvurusu yapmış gibi terliyorsun” diyen vatandaşlar, berberleri fiyatlarını gözden geçirmeye davet etti.

Vatandaşlar ne dedi?

Mustafa Selim Babaoğulları: Eskiden berbere gitmek, saç kestirmenin ötesinde bir eylemdi. Sohbet, çay, bazen tavla… Şimdi ise bir lüks harcama kalemi. Sanki saçımızı değil, kredi notumuzu kestiriyoruz. Saç tıraşı için oturduğun koltuktan kalkarken banka kredisi başvurusu yapmış gibi terliyorsun. “Makineyle kısalt abi, çok bir şey istemiyorum,” diyorsun, ama hesap makinesiyle işlem yapılmış gibi fiyat geliyor: 600 TL. Artık saç uzatacağız.

Altan Saygınsoy: Fiyat artışları, vatandaşlar arasında çeşitli tepkilere neden oluyor. Bazı kişiler, bu maliyetleri karşılamakta zorlandıklarını belirterek, saç ve sakal kesimini evde yapmayı tercih ediyor. Berber fiyatlarındaki artış hem hizmet sağlayıcıları hem de müşteriler için yeni bir denge arayışını beraberinde getiriyor. Ekonomik koşulların iyileşmesi ve maliyetlerin düşmesi, bu hizmetlerin daha erişilebilir hale gelmesini sağlayabilir. Ancak mevcut durumda, vatandaşların bütçelerine uygun alternatifler aramaları kaçınılmaz görünüyor. Öğrenci kesimi için de zor tabi ki bazen esprisine “acaba kampüste ücretsiz tıraş etkinliği olur mu?” diye konuşuluyor.

Doğuş Mertkaya: Günümüzde berber ve kuaför fiyatlarındaki artış, özellikle saç ve sakal kesimi gibi temel hizmetleri bile lüks haline getirdi. Geçmişte 50-100 TL’ye alınan bu hizmetler, bugün birçok şehirde 300 TL’nin altına bulunamıyor. Bazı büyükşehirlerde ise fiyatlar 600-700 TL’yi, hatta lüks hizmetlerde 1000 TL’yi aşabiliyor. Bu artışın arkasında ise malzeme giderleri, kira, çalışan maaşları ve genel ekonomik koşullardaki yükseliş var. Özellikle öğrenciler ve asgari ücretle geçinenler için düzenli olarak tıraş olmak artık ciddi bir bütçe planlaması gerektiriyor.

Hasan Yalçın: Son zamanlarda berber fiyatları öyle bir noktaya geldi ki, saç ve sakal kesimi adeta bir lüks haline dönüştü. 500-700 TL’yi bulan tıraş ücretleri karşısında vatandaşın tepkisi büyük. Geçmişte haftalık ya da 15 günde bir berbere gidenler, artık ayda bire, hatta daha da seyrek tıraş olmaya başladı. Kimisi kendi saçını evde kesiyor, kimisi de arkadaşından yardım alıyor. Çünkü bu fiyatlarla her tıraş, neredeyse market alışverişi kadar tutuyor. Görünen o ki, saç-sakal kesimi temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp hesap kitap gerektiren bir “harcama kalemi” haline geldi. Vatandaşın beklentisi ise net: Daha erişilebilir, makul fiyatlar.

Mohsin Raza: Eskiden rutin bir bakım olan saç ve sakal kesimi, bugün birçok kişi için ciddi bir masraf kalemi. 300-700 TL arasında değişen berber ücretleri, özellikle dar gelirli vatandaşları ve öğrencileri zorluyor. Bu fiyatlarla tıraş olmak değil, tıraş olamamak normal hale geldi. Artan kira, elektrik, malzeme ve işçilik giderleri berberleri de zorlasa da, bu yük doğrudan müşteriye yansıyor. Şimdi herkesin dilinde aynı cümle var: “Saç sakal kesmek artık ihtiyaç değil, neredeyse lüks.” Ben artık 2 ayda bir gidiyorum.