Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Tv’de yayınlanan Her Şey Masada programına konuk oldu, Halil Esendağlı’nın sorularını yanıtladı.

2024 yılında gelir artırıcı önlemler alacaklarını söyleyen Bakan Berova, bunlar için de yasal değişikliklerin gündemde olduğunu açıkladı.

“Gelir kaynaklarımız artacak yasal değişiklikler yapıyoruz” diyen Berova, hem casinolar, hem döviz büroları, hem de sigortalardan alınan gelirlerin artırılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Bakan berova, “Şans oyunları yasası mecliste… Bunu geçireceğiz. Ayrıca döviz bürolarıyla ilgili olarak Para Kambiyo Dairesi ile ilgili yasa değişikliği yapılacak, meclistedir. Ocak ayı içerisinde bu alanda gelirlerimizi artırmak için adımlar atacağız” dedi.

Berova, şunları söyledi:

“Casinolardan elde edilen gelirlerin devlet kasasına düşen oranının artırılmasını hedefliyoruz. Döviz bürolarından geliri artırmayı da istiyoruz. Sigortalar için de benzer bir çalışmamız var. Sigortacılar Birliğine gönderdik yasayı, dönüş bekliyoruz.”

Kripto için hazırlık yok!

Bakan Berova, çok tartışma yaratan kripto para konusuna ilişkin bir çalışmaları olmadığını belirterek, “Kripto para konusu çok ayrı bir konu ve buna şu anda girilmeyecek. Çünkü kripto yönetimi ile ilgili yasa bir tek Malta’da var. Uygulamada ise bunu uygulayamadılar. Türkiye’de yasa üzerinde uzun bir süre konuşuldu ama bir sonuç çıkmadı. Avrupa Birliği bunların regüle edilebilmesi için üye devletlere alabildikleri tedbirlerini kendilerinin almasını söyledi. Bu konuda bir kısmı arkadaşımız yasal tedbir alınmasını talep ederken bir başka grup ise genel bir regülasyondan söz ediyor” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlara casino yasağı!

Bakan Berova, KKTC vatandaşlarının casinolara girebilmesine yönelik bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya karşılık kamuoyunda böyle bir iradenin oluşmadığını belirtti. Berova, “Şu an için KKTC vatandaşlarının casinolara girişiyle ilgili bir irade oluşmadı. Kamuoyunda böyle bir irade yok, kendi partimiz de dahil olmak üzere siyasi partilerde de böyle bir irade oluşmuş değildir” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi