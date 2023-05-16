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Programda 25 Haziran’da bir ara seçime gideceğimizi söyleyen Berova, “anayasamıza göre bu seçimin yapılması gerekmektedir. Anayasaya göre eğer genel seçimlere 1 yıldan az bir süre yoksa ara seçim yapılması gerekmektedir diyor. Böylesine ekonomik sıkıntılar varken bu seçimin yapılıp yapılmaması kamuoyunda tartışılıyor. Ancak anayasa bu seçimin yapılmasını emretmektedir. Bu sıcak aylarda seçim çalışmalarımız başlıyor. Adayımızı belirledik. Diğer tüm siyasi partilerden önce adayımızı belirledik ve çalışmalarımıza başladık. Tüm ada çapında en çok örgütlü yapıya sahip olan Ulusal Birlik Partisi, bu akşam Girne’de adayımız Ali Başman ile birlikte bir toplantı yapacak ve adayımızı örgüt başkanlarımızla kaynaştıracağız. İnanıyorum ki 25 Haziran’da 25. Vekilimiz meclise girecek” dedi.