Bakan Berova, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“18 Mart 1915, sadece bir zaferin tarihi değil, inancın, azmin ve fedakârlığın en güçlü ifadesidir. Çanakkale, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların unutulmayacak destanıdır.

Dünyanın en güçlü ordularına karşı, imkânsızlıklar içinde verilen bu mücadele, Türk milletinin bağımsızlık sevdasının sarsılmaz bir kanıtıdır.

Mehmetçik, Çanakkale’de sadece toprağını değil, onurunu, istikbalini ve milletinin hürriyetini savunmuştur.

“Çanakkale Geçilmez” sözü, şehitlerimizin kanlarıyla yazdığı bir irade beyanıdır. O gün, vatan sevgisiyle yanıp tutuşan gençler cepheye koşarken, arkalarında gözü yaşlı anaların, evlatlarının gururuyla dolu duaları vardı!

Bu destan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ve Mehmetçiğin eşsiz cesaretiyle yazılmıştır. Çanakkale’de verilen mücadele, Kurtuluş Savaşı’na ilham olmuş, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine yön vermiştir.

Çanakkale Destanı aynı zamanda, varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının ilham ve güç kaynağıdır.

Bugün, şehitlerimizin emanetini taşımanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Çanakkale’de gösterilen birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak, onların mirasına sahip çıkmaktır.

Bu vesileyle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun.”