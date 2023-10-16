Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'a konuk olarak önemli açıkalamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gelinen durumla ilgili değerlendiremelerde bulunan Berova DAÜ'deki mali yapının düzenlenmesi ve sürdürülebilir olması için hükümetin ciddi bir gayret içinde olduğunu belirterek, Başbakanın bu konuda gerçek anlamda bir iradesi olduğunu, Eğitim Bakanlığı, Maliye ve Çalışma Bakanlığı'na da bu konuda önemli görevler düştüğünü belirtti.



Maliye Bakanlığı olarak Maliye Teftiş Kurulu'nu DAÜ'de görevlendirdiklerini ve oradaki mali yapının fotoğrafının çekildiğini anlatan Berova, bu kapsamda yapılması gerekenleri ilgili paydaşlarla yaptıkları toplantıda ortaya koyduklarını söyledi.



"Mali açıdan devlet olarak DAÜ'ye destek vermek gerekir"

Mali açıdan devlet olarak DAÜ'ye destek verilmesi gerektiğini kaydeden Berova, bunun gerçekleşebilmesi için DAÜ'ye de büyük görevler düştüğünü söyledi. "Şu anda DAÜ'de seçilmiş bir yönetsel kadro yoktur. DAÜ derhal yeni rektör seçmek ve yönetim kadrolarını, yani muhatap olunacak olan kesmi ortaya koymalıdır" diyen Berova, bu yapılırsa DAÜ'de mali olarak hızlı bir şekilde önümüzdeki yılların planlamasını yapabileceklerini kaydetti.



"DAÜ yönetimi paketini hazırlamalı"

Berova, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu mali yapıyla DAÜ yıl sonundan itibaren ücret ve ücret nitelikli ödeneklerini yapamayacak duruma gelecek. Ödenekleri gelirlerinin üzerine çıkacak. Bu konuda ciddi önlem alınması gerekir. Sendikalar dahil olmak üzere VYK ve rektör ve ekibi bu konuda bir paket hazırlmaka zorunda. Devletin kaynakları sonuçta bu ülkenin insanlarının vergilerinden toplanan bir paradır. Eğer bir düzenleme yapılmazsa buraya aktarılacak para dipsiz kuyuya atılan bir para olur ve bu DAÜ'yü kurtarmaz 3-5 ay sadece DAÜ'nün geleceği son noktayı öteler"



Berova: Kritik bir zamandayız, bütçe geçecek

"Kritik bir durumdayız" diyen Berova, "yeni bütçe de yakın tarihte Meclis'e gelecek. Bütçe içine DAÜ'yü de koymamız gerekir. Bu açıdan zaman sıkıntımız da var. Bu programın bir an önce ortaya konulması gerekir ki bizde destek verelim. DAÜ'nün 600 milyon TL'ye yakın vergi borcu var. Bunun için özel düzenleme yapmamız gerekir, SSK ile ilgili sorunları vardır ilgili bakanlık da çalışma yapıyor. Tüm bunlarla beraber DAÜ'yü kurtarmak yüzdürmek zorundayız ama öncelikle yönetim kadroları süratle belirlenmeli. Maaş nitelikli ödemeleri kendilerinin bütçesinin yüzde 70'ini aşmamalı bunları bize onlar sunmak zorundalar. Kendilerinin yapacağı bu program bizim de maliye açısından sürdürülebilir bir program olarak değerlendirilirse, DAÜ'yü mutlak surette ayakta tutmaya devam edeceğiz. Bu da bizim boyunumuzun borcudur ama yapılması gereken görevler vardır."



"DAÜ, KTHY vakası olabilir"

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çiğdem Aydın'ın 'DAÜ yeni bir KTHY vakası olur mu?' sorusu üzerine, 'bunu dile getirmek istemem, düşünmek de istemem am gerekli adımlar atılmaz, gerekli önlemler alınmazsa evet DAÜ'nün durumu kritik' cevabını verdi.