Maliye Bakanı Özdemir Berova, kadın üreticilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd.’nin (4K KOOP) oldukça önemli olduğunu vurgulayan Berova, üretim ve üreticiye sahip çıkmak, desteklemek, teşvik etmek ve ayrıca istihdam olanakları yaratmak, ekonomiye katkı sağlamak, adına kooperatifin yapmış olduğu hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, tüm yönetimi tebrik ederek yürekten kutladığını söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova; “Ekonomideki başarı, kadınların da aktif katılımı ile mümkündür” dedi.

SOLYALI

Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K KOOP) Ltd.’in Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Solyalı ise yaptığı konuşmada, kooperatifin; ortak üretim, imalat ve pazarlama standartları ilkesi doğrultusunda, yerel ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle, marka değeri yaratılarak pazarlanması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Yapılan çalışmaları ve projeleri aktardı.

Deniz Solyalı, 4 kadın ile yola çıkıldığını, şuanda aktif 30 faal üye ile birlikte, bir yıl içerisinde yüzün üzerinde ürün çeşitliliğine sahip olduklarına işaret ederek; “Hedefimiz; üreticiden, doğrudan tüketiciye ürünlerin ulaştırılması ve ayrıca hem ulusal, hem de uluslararası alanlarda yol alarak, ekonomiye katkı sağlamak” dedi.