Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Özdemir Berova görüşmede yaptığı konuşmada KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin birçok ülkenin ilişkilerinden farklı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin kalkınmasında Türkiye’nin desteğinin çok önemli olduğunu kaydeden Berova, yurt dışında KKTC’nin tanınması için de son günlerde çok önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Hatipoğlu

İsmail İlhan Hatipoğlu da teknik heyetlerin verimli toplantılar gerçekleştirdiğini, gözden geçirme programının çok önemli parametreler içerdiğini, burada güzel mesafelerin alındığını ancak iyileştirilmesi gereken başlıkların da olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, “Önümüzdeki dönemde daha etkili bir şekilde programın devamını ve eylem planındaki maddelerin gerçekleştirilmesini hep birlikte başaracağız diye ümit ediyorum” dedi.

İsmail İlhan Hatipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nde olan imkân ve kabiliyetlerin KKTC’ye de aktarılması; ortak menfaatler doğrultusunda hızlı bir şekilde mesafe alınabilecek alanların netleştirilmesinin öncelikleri olduğunu kaydetti.

Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Teknik Heyet Başkanı olarak ikinci dönemi olduğunu, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerine ve adaya hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ve KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay da hazır bulundu.