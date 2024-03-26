Kıbrıs Türk Kızılay’ının gezici kan bağış aracında hemşireler ve sağlık görevlileri, önce Maliye Bakanlığı’nda daha sonra Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne geçerek kan verebilecek olan gönüllü personelden kan aldı.

BEROVA

Kampanyaya katılan Maliye Bakanı Özdemir Berova buradaki konuşmasında, bakanlığının kan bağışı kampanyasında yer almasından mutluluk duyduğunu belirterek, amaçlarının kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan verecek gönüllü sayısının artırılmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi. “Kan bağışı hayat kurtarır” dedi.

ER

Kıbrıs Türk Kızılay Kan Hizmetleri Koordinatörü Özge Er de konuşmasında, Ramazan ayında kan bağışı oranında düşüş yaşandığını ancak kan ihtiyacının ertelenemez olduğunu belirterek, stokların istenilen seviyeye gelmesi için vatandaşlara kan vermeye önem göstermesi çağrısında bulundu.