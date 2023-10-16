Çiğdem Aydın'nın programına konuk olan Berova, 'bir önceki Maliye Bakanı Alişan Şan'ın görev süresince kendine yakın bazı isimlere sigorta şirketi izni verdiği iddiaları var' sorusu üzerine şunları söyledi:

"Sigorta şirketleri,Para Kambiyo Dairesi'nin denetimine bağlıdır. Bu vesileyle bu alanda bakanlık olarak ilgileniyoruz. bakan olduğum günden itibaren şunu gördüm, 5 tane yeni sigorta şirketi başvurusu vardı ve mevut yasa ve tüzük gereği de sermayeler ve harçların güncelin çok gerisinde kaldığı bu nedenle bir tüzük düzenlemesi yapılması gerektiği ortaya konuldu ve yasanın bize verdiği yetkiye dayanarak bu tüzükteki sermaye artışlarının nasıl olması gerektiğini sigorta şirketleri ile paylaştık. Ani bir şekilde çok fazla yükselmenin sigortaları sermaye açısından sıkıntıya sokabileceğini ama günün sonunda yükselmesi gerektiğini de kabul ettiklerini ifade ettiler. 2 Milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarttık sermayeyi. Bir de reasürans sigortalar dediğimiz, sigortaların büyük şirketlerle yaptıkları anlaşmalar sonucu kendilerini garanti altına aldıkları bir sistem var. Onu da 5 kat artımak sureti ile 30 milyon TL'ye çıkardık. Bu kapsamda bize başvuran ve ben bakanken gelip de önümde bulduğum başvuruları ilgili dairemden değerlendirmesini istedim. Yapılan değerlendirmede, ki bu değerlendirmeler yasaya bağlıdır, bir çok kriter vardır. Bu kriterleri yerine getiren şirketlere ön izin verilir, ön açılma izni verilmiş olunur. Sizin ifade ettiğiniz konuda bu minhalde değerlendirildi ve kriterler yerine getirildiğinden ön izin verildi.

Berova: Sınır kapılarında 12 milyon euro sigorta paraları dönüyor

Maliye Bakanı Özdemir Berova, sınır kapılarındaki sigorta şirketleri için düzenlemeye gidileceğini de belirterek, Maliye'nin kapılardan gelen gelirleri artırmak için çalışmalar yaptığını kaydetti.

Berova, sınır kapılarında 12 milyon Euro civarında sigorta paralarının döndüğünü belirterek, kapılardaki sigorta şirketleri için yeni düzenlemelerin getirileceğini söyledi.

"Sigorta şirketinin kabiliyeti yoksa kapılarda hizmet vermemeli" diyen Berova, kapılarda bazı şirketlerin kendi haklarını sözleşmeler üzerinde diğer şirketlere devrettiğini belirterek, bunun önüne geçilebilmesi için düzenleme yapılacağını kaydetti.

"Biz bu uygulamanın devam etmesini uygun bulmuyoruz" diyen Berova şöyle devam etti: "Sigorta şirketi gidecek kapıda kendi namına çalışacak. O yerlerde devlete ait ve biz bundan bir kira geliri almıyoruz onunla ilgili de düzenleme yapacağız ve bunu daha düzenli bir hale getireceğiz. Bu sayede Maliyenin kapılardan gelirini de artırmış olacağız."

Sınır kapılarında pos cihazlarının da kullanılamadığına değinemn Berova, bunun için de gerekli düzenlemelerin yapılıp, kapılarda kredi kartı kullanımını başlatacaklarını kaydetti.

Sigortalar Birliği... "Bize herhangi bir şey gelmedi"

Sigortalar Birliği'ndeki iddialarla ilgili de konuşan Berova, Birlikte yaşan sıkıntı ile ilgili kendilerine bir şikayet yapılmadığını belirterek, "Eğer yönetim kuruluna resmi şikayet varsa disiplin kurulu çalıştırması gerekir sonra hukuk yoluna başvurulur. Bize şikayet gelirse, bizde bu konuda zorlayıcı oluruz kamu oyunu bilgilendirmek için ama bize gelen herhangi bir şey yok" dedi.