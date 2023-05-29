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Tasarıyla ilgili her bir maddenin komite tarafından ciddiyetle ele alındığını belirten Berova, komite sürecinde sendikalara toplantılara katılmaları için davet gönderdiklerini ilk başta sendikalardan olumlu yanıt alamadıklarını ardından toplantıya katıldıklarını ancak bir toplantı sırasında aniden salonu terk ettiklerini ve başka katılımda bulunmadıklarını anlattı.

Berova: Başbakanla istişare ettim

Sendikaların gerginlik yaratacaklarını o dakikadan ortaya koyduklarını dile getiren Berova, sözlerine şöyle devam etti:

"Yasa 8 maddeliktir. Aylarca bu yasa maddeleri bakanlık ve ilgili arkadaşlar tarafından konuşuldu, bizim komitemizde de ele alındı. Sayın Başbakan komite toplantısında olduğum bir anda beni aradı ve yasayla ilgili ne yaptığımızı sordu. Bende süreçle ilgili kendisini bilgilendirdim. Bana şunu sordu "uzun bir yasa mı", "hayır değil" dedim. "İçerik konusunda yeterli tartışmaları yapabileceğiniz bir süreç var mı", "evet vardır ve yapılmıştır" dedim. Gerginliğinde bu şekilde olması nedeniyle Başbakan Ünal Üstel bana o gün "tüm görüşleri aldıktan sonra yasayı geçirin" dedi.

"Yasayla ilgili bir sıkıntı varsa duymak istiyorum"

Sendikaların yasa tasarısındaki maddelerden daha çok başka nedenlerle eylem yaptığını belirten Berova, "sonuçta eğitim içerisinde elbette kabul ediyorum, sıkıntılı konular vardır. Yabancı öğrencilerin dil sorunları mesela, elbetteki üzerine çalışılması gerekir. Ancak bu konu yasayla ilgili bir konu değildir. Okul binalarının sıkıntılı olduğu mesela. O da biliniyor ve üzerinde çalışılıyor o da bu yasa tasarısıyla bağlantılı değil. Bu yasa maddelerinde yaptığımız değişiklikler sonucu bir sıkıntı varsa, duymak istiyorum.