Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Bakan Berova’yı yeni görevi nedeniyle kutlayarak, başarılar diledi. “Yeni göreviniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)ne, sizlere hayırlı, uğurlu olsun. Başarılar dilerim. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi, yine işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek” dedi.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova da, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’yı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sivil Savunma Teşkilatı’nın önemine vurgu yapan Bakan Berova; “Sivil Savunma Teşkilatımız göz bebeğimiz olan kurumlarımızdan bir tanesidir. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar, takdirle karşıladığımız çalışmalardır. Varlığınız için teşekkür ederiz. Çalışmalarınızın aynı başarı içerisinde önümüzdeki yıllarda da devam edeceği konusunda herhangi bir şüphemiz yoktur” dedi.

Türkiye’de, 6 Şubat deprem felaketinin akabinde, deprem bölgesine giderek görev alan Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin arama kurtarma çabalarını hatırlatan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova sözlerini; “Özellikle 6 Şubat depreminin akabinde hızlı bir şekilde Anavatan Türkiye’ye intikal edişiniz ve Şampiyon Meleklerimizi kurtarabilme adına yaptığınız çalışmalar tarihin sayfalarına yazılmış olan çalışmalardır. Yaşanan asrın felaketinde ne yazık ki vatandaşlarımız, Şampiyon Meleklerimiz hayatlarını kaybetti. Onları asla unutmayacağız” diye noktaladı.