-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

Maliye Bakanı Özdemir Berova, ‘bugüne kadar maaş ödemelerde sıkıntı yaşamadık, bundan sonra da yaşamayacağız. Böyle bir şey tarihimizde yok ve olmayacak’ dedi.



Berova: Ne hükümetimizin ne de partimizin fıtratında maaşları ödeyememe yok

Maliye Bakanı Özdemir Berova Meclis Genel Kurulu’nda konuştu, önemli açıklamalarda bulundu.

Muhalefet sürekli olarak Maliyenin durumu üzerinden yorumlar yaptığını belirten Berova, maaşların ödenemeyeceği konusunda spekülasyonlar yapıldığını belirterek, ‘fıtratımızda yok’ dedi.

“Açık yüreklilikle söylemek isterim; ne hükümetin ne de partimizin fıtratında maaşları ödeyememe gibi bir konu ne geçmişte oldu, ne bugün vardır ne de gelecekte olacaktır” diyen Berova, ana muhalefet partisi CTP’nin kendi iktidarı döneminde maaş ödeyemediğini hatırlatarak, ‘bizim ne geçmişte, ne bu dönemde ne de gelecekte böyle bir konu vuku bulmamıştır, bulmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ediyoruz”

Ekonomik mali disiplin açısından birtakım önlemler alınması gerektiğini ve bunun şiarları olduğunu kaydeden Maliye Bakanı Özdemir Berova, kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması adına Vergi Dairesi’nin yoğun çalışmaları olduğunu söyledi.

“Gelirlerimizi artırdık…”

Şu an bakıldığında gelirleri artırmış durumdayız diyen Maliye Bakanı Özdemir Berova, “2024 yılı ilk üç ayına bakacak olursak, 2024 yılının ilk üç ayının gelir toplamı 2025 yılının ilk üç ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 60’ın üzerinde bir artış söz konusudur. Bu da hayat pahalılığının 2024 yılında yüzde 53 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında yüzde 8-9 oranında. Yaptığımız çalışmalar ile gelirlerimizi şu an itibariyle artırmış durumdayız” dedi.

“Borçlanma ihtiyacımızı minimalize bir şekilde kullanıyoruz…”

Maliye Bakanlığı’nın borçlanmaya gittiği yönünde eleştirilere de yanıt veren Berova, şunları söyledi:

“2025 bütçesi yapılırken, bu bütçe içerisinde neyin nasıl olacağı ve bütçe ödenekleri ile gelirler arasında bir açık olduğu bütçe içerisine konuldu. Konu muhalefet tarafından eleştiriliyor, sıkıntı yok. Ama baktığımız zaman evet bir borçlanma ihtiyacı vardır ve bu borçlanma ihtiyacı Bütçe Yasası’nın bize verdiği limitler içinde minimalize bir şekilde kullanılıyor ve kullanmaya devam edeceğiz”

“Yıllık enflasyon oranının yüzde 35 üzerinde olacağını düşünmüyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’nin 2025 yılı enflasyon ön görüsünü yüzde 30 olarak açıkladığına değinen Berova, KKTC’de de yıl sonunda enflasyon rakamlarının yüzde 35 rakamını geçmesini ön görmediklerini söyledi.

Berova, “Bizim bütçemizde ön gördüğümüz 6 aylık enflasyon miktarı yüzde 17.5’tur. Bu rakamın aşılacağını düşünmüyorum hatta beklentimiz altında kalması yönündedir. Yıl sonu enflasyonunun da yüzde 35 üzerinde olacağını düşünmüyoruz. Ama herhangi bir anomali Karşısında ne yapılabilir yönünde çalışmalarımız var” diye konuştu.

“Tüm yükümlülüklerimizi Üstel başbakanlığında aksatmadan yerine getiriyoruz”

Sözlerine “Evet zor bir yıl geçireceğiz” diyerek devam eden Berova, kamu Maliyesi’nin 3 yıldır, Üstel başbakanlığında tüm yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirdiğini vurguladı. “Yükümlülükleri en geç 1 ay içerisinde geri ödeme kabiliyetine kavuşmuş durumdayız” diyen Berova, bu kabiliyetin devamı için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

“Yeni hane halkı anketi yapılacak”

Berova, yeni hane halkı anketi yapılması için de çalışmaların başladığını belirterek, bu yılki bütçe planlaması içerisinde yeni hane halkı anketi yapılabilmesi için gerekli ödenekleri ayırdıklarını belirtti. Merkez Bankası’nın eksik kalan kısmı tamamlaması konusunda yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini de kaydeden Berova, gelecek hafta bunun yapılabilmesi için Merkez Bankası’ndan gerekli blokeyi vereceğini ve prosedürlerin başlayacağını söyledi.