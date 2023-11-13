CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Melis Genel Kurulu'nda enflasyon ön görüleri ile ilgili konuştu.

İstatistik Kurumu'nun yüzde 48,62'lik hayat pahalılığı ön görüsü ile birlikte 2024 yılı bütçesini inşaa ettiklerini kaydeden Berova, rakam düştüğü takdirde, bütçenin yükünün de hafifleyeceğini kaydetti.

Katıldığı bir televizyon programında bu verilere dayanarak ön görüleri paylaştığını kaydeden Berova, 'Günün sonunda muhalefetin görmesine açık, şeffaf bir veri ile hareket ediyoruz. Ön görüyü söylüyoruz, sonuçlarının ne olacağını tartışıyoruz. Bütçe için bu veriler, bu ön görüler önemli" ifadelerini kullandı.

'Ben bunu söylemeseydim, muhalefet rakamları saklıyorsunuz' diyecekti diyen Maliye Bakanı Özdemir Berova, rakamları tüm açıklığı ile paylaştıklarını söyledi.

"Global KDV düzenlemesi artışı yapacağımız doğru değil"

'Global bir KDV artışı olacak' haberleri üzerine de konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, "Böyle bir şey yoktur. KDV artışı söz konusu değildir" diye konuştu.