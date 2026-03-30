Berova, önerinin 26 milletvekilinin imzasıyla sunulduğunu belirterek, düzenlemenin kapsamına dair açıklamalarda bulundu.

“Yapılması planladığımız düzenleme şudur”

“Şimdi yapılması planladığımız düzenleme şudur. Temmuzla Aralık ayları içerisinde yaştan dolayı mecburi emekliliğe çıkacak olan kişiler şöyle bir şikayeti olmuştur…”

Berova, söz konusu kişilerin hayat pahalılığı ödeneği nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdiğini aktararak, Haziran ayında emekli olmaları halinde bu artıştan faydalanabileceklerini ifade ettiklerini söyledi.

Bu çerçevede yapılan yasal düzenlemeyle, Mart ayında oluşan hayat pahalılığının Nisan maaşlarına yansıtıldığını ve Aralık sonunda oluşacak artışın da konsolide edilerek maaşlara eklendiğini belirtti.

“Temmuz ayında emekli olacak olana bir hak veriyoruz”

“Temmuz ayındaki emekli olacak olan kişiye şunu diyoruz… Hesabını kitabını yaptıktan sonra eğer bu şekilde çıkacaksan emekliliğine çık…”

Berova, düzenlemenin zorunlu olmadığını vurgulayarak, emekli olacak kişilere tercih hakkı tanındığını söyledi.

İsteyenlerin mevcut koşullarda emekli olabileceğini, isteyenlerin ise yeni düzenlemeden faydalanabileceğini ifade etti.

“Ocak ayına kadar çalışma hakkı veriyoruz”

“Ondan sonra eğer istersen diyoruz kendine ocak konsolidasyonu almak istersen sana fırsat sunuyorum… Temmuzla ocak arasındaki sana çalışma hakkı veriyorum.”

Berova, düzenlemenin özünde emekliliği yaklaşan kişilere Ocak ayına kadar çalışma imkânı tanımak olduğunu belirtti.

Bu sayede çalışanların, Ocak ayında yapılacak konsolidasyon sonrası daha avantajlı emeklilik ikramiyesi alabileceğini söyledi.

“Bu düzenleme mecburi değil, bu seneye özgü bir uygulamadır”

“Bu bu seneye özgü olarak eğer istiyorsan özel bir uygulamadır. Mecburi de değildir. İsterse yapar, istemezse yapmaz.”

Berova, düzenlemenin anayasal bir değişiklik içermediğini ve emeklilik yaşına dair bir müdahale olmadığını vurguladı.

Temmuz ayında yaştan dolayı emekli olacak kişilere yalnızca ek bir seçenek sunulduğunu belirten Berova, “Budur” diyerek düzenlemenin kapsamını özetledi.