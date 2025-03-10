Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Oshan Sabırlı'nın hazırlayıp sunduğu 'Yeni Bir Gün' programına katılarak, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yalınkaya, “Ülkeye dair bir umut görmüyorum. Ben de güzel haberler verip, güzel gelişmeler yaşamak isterim ama sağlıktan eğitime, ekonomiden güvenliğe kadar ciddi sıkıntılar yaşanıyor ülkemizde. Eskiden muhalefet daha iyi ses getiriyordu ve toplum da daha duyarlıydı. Ümit hep var tabi ama bunlar da ortada duruyor” dedi.

“DAYATMALAR PROTOKOLLERLE YAPILIYOR”

Her 2 senede bir yapılan protokollerle, Kıbrıs Türk toplumuna birçok dayatma yapıldığını, bunlardan birinin de Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası olduğunu söyleyen Yalınkaya, bu bağlamda kötünün iyisinin yapıldığını, 28 belediye sayısının 18’e düşürülmesiyle ilgili verdikleri mücadelenin emekçiler ve ülke için en iyi olanın yapılmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Yalınkaya, “6 ilçemiz var, yasa gereği bucaklarımız da var. 6 ilçe 6 bucak durumu da tartışılabilir. Ama bunun yanında belediyecilikte siyasi rozet olmamalıdır. İşini iyi yapan, halkın güvenini kazanmış insanlar lazım. Şu anki belediye başkanları da bir siyasi partinin temsilcisidirler ama muhtarlıklarda olduğu gibi belediyeler de de parti rozeti kaldırılabilir” dedi.

“BELEDİYE EMEKÇİLERİ, BİRÇOK BELGEYE İMZA ATIYORLAR ANCAK STATÜLERİ YASA DIŞI”

Yalınkaya, geçtiğimiz günlerde yaptıkları eylem duyurusunun nedeni olan ve hükümet kanadının süre istemesi sonrası ertelenen Sınav Tüzüğü konusuna da değindi ve emekçilerin bu tüzük eksikliği nedeniyle belediyelerde yaptıkları görevlerinin yasa dışı” sayıldığını hatırlattı.

Yalınkaya, “Bu arkadaşlarımız görevlerini yapıyorlar, birçok belgeye imza atıyorlar ancak statüleri yasa dışı. Bu belediye başkanlarını da sıkıntıya sokacak bir durumdur. Sayıştay denetim yapar, alnınıza bir evrak dayar ve ‘Sizin imza yetkiniz yoktur, gayrı yasal işlem yaptınız’ der. ‘Yolsuzluk mu gayrı yasal mı?’ sorusu akla gelir. Usul hatası olan bu durum yolsuzluk gibi algılanıyor” dedi.

“DURUŞUMUZ HEP HALKI İNCİTMEDEN VE EMEKÇİLERE ZARAR GELMEDEN BU SÜRECİN YÖNETİLMESİ NOKTASINDAYDI”

Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı’nın 2022 yılında gündeme geldiğini ve o günlerde kendilerinin bu birleşmeden önce alt yapıyı, yasal zemini, çağdaş belediyecilik anlayışını gerçekleştirmek gerekliliğini ortaya koyduklarını belirterek, siyasi baskılara işaret etti.

Yalınkaya, “Duruşumuz hep halkı incitmeden ve emekçilere zarar gelmeden bu sürecin yönetilmesi noktasındaydı. Geldiğimiz noktada, belediye sayısının düşürülmesi çok memnun edici değil ama kurumsallaşma adına daha iyi yasalar hazırlanırsa, yetki ve sorumluluklar belirlenirse daha iyi bir noktaya gelecek” dedi.

“SINAV TÜZÜĞÜ 15 YILDIR GEÇİRİLMİYOR. ÇÜNKÜ BAZILARI BU İŞTEN MEMNUN”

Yalınkaya açıklamasına şöyle devam etti:

“Örneğin Lefke Belediyesi’nin bugün yasal bir şube amiri yok. Maliyeyi çekip çeviren, milyonlarca liranın altına imza koyan emekçimizin statüsü işçi. Sınav Tüzüğü 15 yıldır geçirilmiyor. Peki neden? Yasa gereği bir yıl içinde geçirilmesi gerekiyordu. Ama bu durum bazı belediye başkanlarının işine geliyor. Bir belediyede yasal statüsünü alan arkadaşımız, yasal sorumluluğu gereği işleri yapmak yerine, gayrı yasal işlere de zorlanıyorlar. ‘Söylenileni yapmazsam görevden alınırım’ kaygısı yaşıyorlar.”

“YASA GEÇTİKTEN SONRA 11 İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİŞTİ!”

Sınav Tüzüğü konusunda belediyelerde örgütlü tek ve en büyük sendikanın BES olduğunu vurgulayan Yalınkaya, “Sadece 11 İçişleri Bakanı değişti yasa hazırlanıp geçtikten sonra. Defalarca hükümet değişti, siyasi kaos hiç bitmedi. Yeni yasa da bizim mücadelemizle 2023 Ocak ayında geçti. Ama ülkede siyasi kriz bitmedi. Ne kurultaylar bitti ne ekonomik sorunlar çözüldü” açıklamasını yaptı.

“BU ÜLKEDE HER TAŞIN ALTINDAN HIRSIZLIK, YOLSUZLUK FIŞKIRIYOR”

Yalınkaya, “Bizim artık dayanacak gücümüz yoktur, tahammülümüz hiç yoktur, kaybedecek bir günümüz bile yoktur. Hazır bir yasa tasarısı vardır, süreç başlatılsın, taleplerimiz ortadadır. Bir an önce emekçi arkadaşlarımızın yasal statüye kavuşturulmasıdır. Bu ülkede her taşın altından hırsızlık, yolsuzluk fışkırır, Sayıştay hangi belediyede kim neye imza attı diye uğraşır. Bu ülkede BES kendi göbek bağını keser, sokağa çıkar, mücadelesini verir. Biz belediyelerde liyakat olsun ve çalışanların yasal statüye kavuşsun istiyoruz. Bizimle uğraşmasınlar, asli görevleri olan ülkeyi peşkeş çekenleri araştırıp gündeme getirsinler” ifadelerini kullandı.

“BİZ BATIK ERENKÖY BELEDİYESİ’Nİ NE BEDELLER ÖDEYEREK BUGÜNLERE GETİRDİK”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi:

“2022’de de yasa tasarısı ilk gündeme geldiğinde, bizim ısrarla üzerinde durduğumuz şeyler vardı. Bunlar kısmen yasa içinde yer aldı. Ama yapılması gereken daha çok işler var. O dönemde Ünal Üstel İçişleri Bakanıydı, bizimle muhatap oldu, TİS’lerde yaşayacağımız olumsuzluklar ve mağduriyetleri giderme adına ciddi bir irade ortaya koydu ve gerçekleştirdi. Dünya kadar eşleştiririm ama burada haklıdır. Sonra Üstel Başbakan oldu, yasa 13 Ocak 2023’te geçti Meclis’ten.

Demokrasilerde çareler tükenmez, biz batık Erenköy Belediyesi’ni ne bedeller ödeyerek bu günlere getirdik. Eğer samimiyet varsa; çalışanla ve sendikayla mücadele verirsiniz, belediyenin bütçesini sarsmaz ve halka hizmet kalitesini de düşürmezsiniz.”

“DÜĞMEYE BASMAKTAN ÇEKİNMEYİZ”

“Şu an iş barışında sıkıntı var, biri şirket üzerinden istihdam edilenler. Diğeri de liyakatin yerle bir edilmesi ve Sınav Tüzüğü’nün geçmemesi” diyen Yalınkaya, şöyle devam etti:

“Şirketlerin bir an önce kontrol altına alması gerekir, tümüyle kaldırılamıyorsa bile kısıtlama getirilir. BES’in 2 bin 100’e yakın üyesi var, tümü belediyelerde çalışan arkadaşlarımızdır. Biz düğmeye basarız, çekinmeyiz ama canımız yanıp sorunlar çözülemeyecek noktaya getirilirse düğmeye basarız.”