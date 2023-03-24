Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, hükümetin maaş kesintisine ilişkin bazı sendikalarla uzlaşmasına tepki gösterdi.

BES Başkanı Yalınkaya, “Ülkenin her bir kurumundan yolsuzluk usulsüzlük fışkıracak, memleketin tüm kaynakları talan edilecek, hükümet eden efendiler de oturacak kafasına estiği gibi yasa tasarısı hazırlayacak… Neymiş efendim okullar tadil edilecekmiş de maaşmış kesecek bunu da yapmak için kafasına göre birkaç sendikaya çağrı yapacak ‘gelin uzlaşalım’, belediyelerde örgütlü en büyük sendika BES adam yerine konmayacak, o birkaç sendikanın içinde de hükümetin tetikçisi durumunda olan bazı sendikalar bizim emekçilerimiz adına görüş bildirecek, yani bu işler böyle?” diye sordu.

Yalınkaya, “Bakın efendiler buradan yazıyorum. Bir tek emekçimizin bordrosundan tek kuruş kesildiği an o belediyede grev sebebi olacak” açıklamasını yaptı, şöyle devam etti:

“Sendikal platformdaki arkadaşlarıma da şimdiden açık ve net çağrımdır, hükümetin tetikçiliğini yapan bu efendiler aranızda olduğu sürece BES kendi göbeğini her zaman olduğu gibi kesmeye devam edecek bu da böyle biline.”