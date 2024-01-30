Toplantıda, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, “112 Ambulans Ağındaki Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı.

“112 Ambulans ağının çok yaşamsal bir birim olduğunu ifade eden Besim, sistemdeki sorunların uzun süredir göz ardı edildiğini söyledi. 112 Ambulans Ağının 2004 yılında kurulduğunu dile getiren Besim, ağ kurulmadan önce ciddi sorunlar yaşandığını anlattı. Besim, özellikle son yıllarda eskiyen ambulanslar, eksik personele karşılık nüfustaki artış nedeniyle 112 ambulans ağının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ercan istasyonunun kapatılması nedeniyle Güney Mesarya’da çok ciddi sıkıntılar olduğunu ifade eden Besim, şoför eksikliği sebebiyle istasyonun kapatılmasını eleştirerek, “Bu affedilir bir durum değil” dedi.

Güzelyurt’taki bir tane ambulansın da sıkıntıda olduğunu dile getiren Besim, Cengiz Topel’den şoförlerin Güzelyurt’u takviye etmeye çalıştığını söyledi. Güzelyurt Sağlık Merkezi’ndeki ambulans sayısının ikiye çıkarılması gerektiğini belirten Besim, bunun çok ivedi olduğunu kaydetti. Çamlıbel’de de şoför eksikliği olduğunu kaydeden Filiz Besim, Lefkoşa’nın da, Çamlıbel’e destek verdiğini söyledi.

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gelen hastaların ise 112 ambulansı ile Acil Durum Hastanesi’ne taşındığını” ifade eden Besim, “Bir an önce hasta taşıma araçları devreye girmelidir… 112 ambulansla, acil hastalar taşınmalıdır” dedi.

2019’dan beri şoför ve paramediklerin meslek içi eğitimlerinin yapılmadığını kaydeden Besim, son bir yılda 112 ambulans ağından 7 tane şoförün emekli olduğunu veya sağlık nedeniyle ayrıldığını söyledi. “2019’da 33 olan ambulans sayısı şu anda 26’dır” diyen Besim, en az 8 şoförün sisteme dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Eskiyen ambulansların yenilenmesi gerektiğini ifade eden Besim, 112 Ercan İstasyonu'nun da yeniden hizmete açılması gerektiğini kaydetti. Mobil ambulansların da gerekirse devreye girmesi gerektiğini belirten Besim, “112 Ambulans ağında her şey tıkırında değildir” dedi.

-Dinçyürek

Daha sonra Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek söz alarak Besim’e yanıt verdi. 112 ve acil servislerin sağlık sisteminin önemli unsurları olduğunu vurgulayan Dinçyürek, hastalar için önemli bir görev ifa edildiğini kaydetti.

Ambulans sayısının 5 sene önce ne ise bugün de aynı olduğunu dile getiren Dinçyürek, bunun böyle olmaması gerektiğini kaydetti. Öz kaynaklarından şartları zorlayarak, 5 ambulans alımı için ihaleye çıktıklarını belirten Hakan Dinçyürek, ihalenin şu anda Merkezi İhale Komisyonu’nda olduğunu belirtti.

“İhtiyaç var, para var, irade var ama sonuç yok” diyen Dinçyürek, yerel firmaları dikkate alarak, ihaleye çıktıklarını ancak ihaleye teklif gelmediğini ve yeniden ihaleye çıktıklarını söyledi.

Şu anda 112’de 30 paramedik, 73 hemşire, 63 ambulans şoförü olduğunu ifade eden Bakan Dinçyürek, bunun 4-5 sene öncesine göre neredeyse iki katı personel olduğunu kaydetti. 112’nin başına acil tıp uzmanı, deneyimli Dr. Uğur Özkula’nın getirildiğini belirten Dinçyürek, nöbetlerde de çoğunluğu, acil tıp uzmanlarının yer aldığını dile getirdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 3 değil 5 acil tıp uzmanı çalıştığını kaydeden Hakan Dinçyürek, 6’ncısının da en geç bir ay içerisinde sağlık servislerine dahil olacağını, bu kişinin kuvvetle muhtemel Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne görevlendirileceğini söyledi. Bakan Dinçyürek, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin kadrosunu da güçlendirmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

112’deki kadronun neredeyse iki katına çıkarıldığını belirten Dinçyürek, hedefinin, en az 10 tane yeni ambulans şoförünü sisteme dahil etmek olduğunu söyledi. 2024 yılındaki ambulans hedefinin ise 5 değil çok daha fazla olduğunu dile getiren Bakan Dinçyürek, 2024 yılıda hatırı sayılır ambulans sayısı artışını yakalamak hedefinde olduklarını kaydetti.

Parademiklerle ilgili yasa Meclis’ten geçtikten sonra münhal sürecini başlatacaklarını açıklayan Dinçyürek, “Sorunu biliyoruz, çareleri için adım atıyoruz. Yarın bugünden daha iyi olacak” dedi.

CTP Milletvekili Besim ise yerinden söz alarak, hasta taşıma için ambulansların kullanılmamasını istedi, bunun rutin araçlarla çözülmesi önerisinde bulundu.

Bakan Dinçyürek ise, hasta taşıma araçlarıyla ilgili de ihaleye çıktıklarını ancak onlar için de teklif atılmadığını söyledi.

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci’nin sorusu üzerine Hakan Dinçyürek, 112’ye ne kadar çağrı geldiğinin istatistiğinin tutulduğunu belirterek, her geçen gün her noktada ihtiyaç sayısının arttığını kaydetti. Hizmeti daha yukarıya taşıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Dinçyürek, çözümün, araçları ve insan kaynaklarını en hızlı şekilde artırmak olduğunu söyledi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ise, ihaleye teklif atılmamasının nedenlerini sordu. Bakan Dinçyürek, ilgili firmaların keşif bedellerinden tatmin olmadığını söylediklerini belirterek, şu anda keşif bedellerini de artırdıklarını kaydetti ve buna da teklif atılmazsa başka yöntemleri düşündüklerini dile getirdi.