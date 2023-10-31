-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, KKTC Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolü eleştirdi, 'bu protokol ülkede sağlığın çöktüğünün resmidir' dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Besim, sağlıkla ilgili tüm birimlerin ve tüm konuların protokolde olduğunu belirterek, 'Sayın Bakanı herşeyi Türkiye yapacaksa, siz ne yapacaksınız?' diye sordu.

Besim, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Siz Sağlık Bakanlığı'nın tüm görev ve sorumluluklarını Türkiye'ye verdiniz. Bizim iş gücümüz, beyin gücümüz var. Neden ülkemizde bu kapasite varken, herşeyi Türkiye yapacak? Peki sizler ne yapacaksınız? Gerçek yöneticilik, doğru sağlık sistemini kurmaktır. Bu protokole göre sorumluluklarınızı attığınız görünüyor."

İlaç ihaleleri... "Elden ihale yapmak ne demek?"

İlaç ihaleleriyle ilgili de konuşan Besim, 150 milyonluk bir ihalenin zarf usülü ile elden yapıldığını belirterek, 'bu ülkede Merkezi İhale Komisyonu var. Siz ne yapıyorsunuz?' diye sordu. Bir başka 200 milyonluk ilaç ihalesinin de Türkiye'de çıkıldığını belirten Besim, 'burada bir çok köklü depomuz var. Onları bir kenara ittiniz ve Türkiye'de ihaleye çıktınız. Bu gelecekte büyük sıkıntılar yaratır. Bu kabul edilemez. Bu ülkenin insan kaynaklarını ve sermayesini çok ciddi şekilde dinamitliyorsunuz. Bunu yapmayın' diye konuştu.

Reçete yolsuzluğu... Besim: Sistem kırılgandı ve bu belliydi

Reçete yolsuzluğu ile ilgili de konuşan Besim, sistemin kırılgan olduğu belliydi diyerek, buna rağmen beklendiğini ve hekimlerin itibarını yerle bir edecek şekilde konunun patlak verdiğini belirtti. Hastaların mağdur olduğunu dile getiren Besim, bu sorunların bir an önce çözümlenmesi gerektiğini kaydetti.