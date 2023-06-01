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Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30-11.30 saatleri arasında Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik bölgesine elektrik verilemeyecek.

Tatar ve Üstel, Erdoğan’ın yemin törenine gidiyor

Tatar ve Üstel, Erdoğan’ın yemin törenine gidiyor

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