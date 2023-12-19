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Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede ikamet edenlerin, söz konusu bölgeye girmelerinin yasak olduğu da kaydedilerek, vatandaşlardan patlamamış mermi tespit etmeleri durumunda en yakın askeri birliğe haber vermeleri istendi.

Hız tespit kamera cezalarının dağıtımı için ihaleye çıkılacak

Hız tespit kamera cezalarının dağıtımı için ihaleye çıkılacak

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