Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede ikamet edenlerin, söz konusu bölgeye girmelerinin yasak olduğu da kaydedilerek, vatandaşlardan patlamamış mermi tespit etmeleri durumunda en yakın askeri birliğe haber vermeleri istendi.
Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede ikamet edenlerin, söz konusu bölgeye girmelerinin yasak olduğu da kaydedilerek, vatandaşlardan patlamamış mermi tespit etmeleri durumunda en yakın askeri birliğe haber vermeleri istendi.
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