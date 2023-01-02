Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, Cinsel Tecavüze Teşebbüs, Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Kaçırma, Yaralama, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Şiddet Tehdidi, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Korkutmak Amacı ile Silah Taşıma ve Ciddi Darp suçlamalarıyla methaldar olduğunu belirtti. Kuşak, 29.12. 2022 tarihinde, saat 12.50 raddelerinde, Cihangir'de sakin Farrukh Alıhuseynov’un (E-46) adına kayıtlı EV 308 plakalı salon araç ile Lefkoşa'dan Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, Haspolat çemberinde Minareliköy de sakin erkek arkadaşına gitmek için otostop çeken Girne'de sakin R.P.B'yı (K-27) aracına aldıktan sonra yolda seyir halinde oldukları bir esnada, cebinde bulunan parayı gösterip onunla cinsel ilişkiye girmesi için teklifte bulunup rızası olmaksızın, cinsel saldırıda bulunarak, aracı sürmeye devam edip adı edilenin araçtan inmek istemesine rağmen durmayarak Minareliköy Kır sokak içerisinde toprak yolda durup araç içerisinde tasarrufunda bulundurmuş olduğu 20 cm ağız toplam 32 cm olan sivri uçlu bıçağı sol eli ile müştekinin karın kısmına dayayıp, sağ eli ile de giymekte olduğu eşofmanı indirip, cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini anlattı.

Polis, müşteki R.P.B.’nin elleri ile karşı koyarak sanığın elindeki bıçağı aldığı esnada i elleri ile vücudunun muhtelif suretiyle vurmak suretiyle de adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, R.P.B.’nin bıçağı alırken avuç içlerinden yaralandığını ve aracın kapısını açıp kendisini yola atıp kurtulduğunu anlattı. Polis, zanlının ise kullandığı araç ile olay yerinden kaçtığını ve aynı gün araç ile Cihangir'de tespit edilmiş, poliste yapılan ilk soruşturmada gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.