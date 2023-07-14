Yazılı açıklamasında aylardır kaybettikleri alım gücünün telafi edilmesi için bekleyen asgari ücretle çalışanların hayal kırıklığına uğratıldığını kaydeden Bıçaklı, yeni asgari ücretle yeniden açlığa mahkum edildiklerini vurguladı.

Hayat pahalılığının ocak ayından bugüne gerçek olarak neredeyse yüzde 100’den fazla olduğunu ifade eden Bıçaklı, çalışanlara verilen artışın kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Bıçaklı, “Ocak 2023'te belirlenen asgari ücretin karşılığı 601 STG iken bugün güya verilen artışa rağmen STG karşılığı 601 den 532 STG’ye düşmüştür. Aslında asgari ücretliler ocak ayındaki alım güçlerinin de altına düşürülmüştür “dedi.