Gönyeli Futbol Akademisinden yapılan açıklamada “Sporcumuz MEHMET GÜLEN’in Hatay’da depremde vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun.” ifadeleri kullanıldı.

KTFF’den başsağlığı mesajı

Gönyeli Spor Kulübü futbolcusu 18 yaşındaki Mehmet Gülen’in Türkiye’nin Hatay ilinde meydana gelen deprem sonucu yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Gülen’e Allah’tan rahmet; yaslı ailesi, sevenleri, Gönyeli Spor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.