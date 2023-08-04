Öncelikle çok teşekkür ediyorum…

Daha asgari ücret artışı vatandaşın cebine girmeden maaşı eritip bitirdiniz…

İğneden ipliğe kadar tüm ürünlere gelen zamlara ek, son 3 haftada benzin, tüp, elektrik, su, ekmek ve dün akşam da süte gelen zam ile birlikte derin bir “OH!” Çektik…

Daha ay yeni başlamışken “SIFIRA SIFIR ELDE VAR SIFIR” ayı kapattık…

Geriye kalan günler Allah Kerim…

…

Biraz terminoloji üzerinden konuşacağım çünkü bu ülkede bazı kavramlar ve tabirler karıştırılıyor…

Kooperatif; insan ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifler insanların ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ve en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişilerdir.

Ancak bir şey daha eklemek isterim: Kooperatifçilik anlayışında kooperatifler piyasadaki diğer özel şirketler ile sermaye yarıştırmaz, daha fazla kâr amacı gütmez ve piyasadaki fiyatları dengelemek ve düşük alım gücü olan vatandaşların daha uygun fiyatlara ihtiyaçlarına ulaşmasını hedefler ve bu yönde bir fiyat politikası uygular…

…

Koop-Süt dün akşam yeni “Güncellenmiş” fiyatlarını açıkladı…

Yeni rakamlar için sadece “EL İNSAF!” diyebiliyorum…

Marketlerde diğer marka sütlere baktığımda ve sizler de baktığınızda; Koop-Süt ürünlerinin fiyatlarının diğer markalardan daha pahalı olduğunu görüyoruz…

Bir kooperatif ürünü nasıl oluyor da piyasadaki, hatta ve hatta yurt dışından gelen aynı kalemdeki diğer ürünlerden nasıl daha pahalı olabiliyor?

Burada çok net bir MANTIK HATASI vardır…

Üretim giderlerinin artışı da bahane olamaz çünkü diğer işletmelerde de aynı giderler var…

Hatta bir de katlanan maliyet unsurları var…

O yüzden bunu geçiniz…

O zaman sorun nerededir?

Hemen yanıtlayayım…

Kooperatifçilik kültürünün Koop-Süt’e yerleşmemiş olmasındadır…

Siyasi atama gailesinin toplum çıkarlarının önüne geçmesindendir…

Yönetimde ortaya çıkan zafiyetlerdendir…

…

Tek seferde yüzde 30’un üzerinde yapılan bir zam…

Bunun yanı sıra bir Koop-Süt, üreticiden sütü 13,37 TL'den alıp, tüketiciye 31,50 TL'ye satıyor…

…

Dünya üzerindeki diğer hiçbir kooperatifin fiyat politikası bu şekilde değildir…

Kooperatifler özel şirketler ile fiyat yarıştırmaz!

Siz kooperatifçilik ilkelerini yerine getiremiyor ve fiyat politikası konusunda bu şekilde çuvallıyorsanız bu işi yönetemediğiniz içindir…

…

Gereken adımların atılmasını temenni edeyim diyorum ama bu zamana kadar hangi adım atılmış ki bu konuda bir girişim yapılsın…

İstifa edin diyeceğim ama bulunduğumuz coğrafyada İSTİFA kelimesi belleklerimizde yer eden bir kelime olmadığı için demiyorum…

Hem zaten istifa erdemli insanların işidir… Onurlu bir duruşu vardır…

…

Bu ülkede vatandaş kaderi ile yalnız ve ortada bırakılmıştır!

Bu ülkede siyaset kurumu kendi vatandaşına sahip çıkan bir yapıda değildir!

Her programda söylüyorum ve bir kez daha söylemekten geri durmayacağım…

İnsanlar artık markete gittiğinde ihtiyaçları arasında tercih yaparak alışveriş yapıyor…

Çocuğuna süt alamayan anneler var bu ülkede…

İnsafsızca yapılan zamlar, kafalara göre belirlenen fiyatlar ve gerçekleşmeyen denetimlerin sonucu çocuğuna süt alamayan annelerdir…

Bu ülkenin gerçeği budur!

…

Çocukların süte ulaşmak için maddiyat engeli ile karşılaşması, markette annelerinden bir şey isterken mahçuplaşması, annelerinden “Bizim paramız yok” diye bir şey isteyememesi, utanılması gereken bir unsurken, utanma duygusunun hafızalardan silindiği günlerden geçiyoruz…

…

Geleceğimiz olan çocuklara bir bardak süt bile artık çok görülüyorsa bu ülkede, diyecek çok da bir şey kalmamıştır…

…

Mutlu hafta sonları diliyorum…