Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

ARIZALI KESİNTİ (GİRNE VE LEFKOŞA İLÇELERİ)

28 Ocak 2023 Cumartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 11:55’den yaklaşık 14:00’a kadar ; Oray Sitesi, Boğaz Polis Karakolu bölgesi, İlker Kartel Caddesi, Pınarbaşı, Kömürcü, ADF Mobilya Bölgesi, Fikret Kürşat Arsaları, Emaş Market bölgesi, Hediyem Su bölgesi ve civarına elektrik verilemiyor. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.