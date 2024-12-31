Elektrik dağıtım panosu kısa devre yaptı!

30.12.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, İskele’de Dr. Temel Zeki Caddesi üzerinde bir apartmanın ana giriş bölümünde bulunan Elektrik dağıtım panosunda meydana gelen kısa devre sebebiyle bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, ana dağıtım panosu tamamen, 1 adet bisiklet kısmen yanarak ve binanın giriş kapısı ve merdiven duvarları ise islenmek suretiyle zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Seyir halindeki araç alev aldı!

30.12.2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan VD 565 plakalı araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor kısmı kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.