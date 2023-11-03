Polisin ani ölümlerle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

02.11.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Bostancı’da sakin Derya KILIÇOĞLU (K-45) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Pulmoner Emboli” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Ahmet Alas ölü bulundu...

02.11.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Boğazköy’de sakin Ahmet ALAS (E-64) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

46 Yaşındaki adam aniden rahatsızlandı...

03.11.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralaında, Tuzla’da sakin Mustafa ÖZDAĞ (E-46) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

