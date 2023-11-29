Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.11.2023 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir tuğla fabrikasında çalışan Cumali KATIK (E-45), tuğla fırını bölümünde bulunan yaklaşık dört metre derinlikteki beton çukur içerisine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisi sonrası yapılan ameliyetının ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

28.11.2023 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir şirketin bahçesi içerisinde, Dınesh Kumara LIYANAGE (E-34) ahşap çatı üzerinde tente branda montajı yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde el bileğinde çatlak teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

