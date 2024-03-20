İş kazalarıyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.03.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Bostancı’da bir şahsa ait portakal bahçesi içerisinde çalışmakta olan Nuri KARAGÖZ (E-40), merdiven üzerinde portakal topladığı sırada merdivenin elektrik tellerine temas edip elektrik akımına kapılması sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

19.03.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Esentepe’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Ali AKHTAR (E-46), elektrik kablosu çektiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.