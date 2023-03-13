Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 6 -12 Mart tarihleri arasında, biri ölüm, 16’sı yaralanma ve 63’ü hasarla sonuçlanan toplam 80 kaza oldu. Bu kazalarda bir kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Kazalardan 25’i süratli araç kullanmak; 15’i dikkatsiz sürüş; 8’i kavşakta durmamak; 22’si yakın takip ve 10’u diğer etkenlerden dolayı yaşanırken, en çok kaza Başkent Lefkoşa’da meydana geldi. Lefkoşa’da 28; Gazimağusa’da 25; Girne’de 18; Güzelyurt’ta 4 ve İskele’de 5 kaza kayıtlara geçti.

-Sürat birinci sırada…

Bahse konu dönem içerisinde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise 14 bin 82 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen bin 60 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat ( 217 ) , Tehlikeli Sürüş ( 13 ), Dikkatsiz Sürüş ( 41 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 191 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 33 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 104 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 43 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 124 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 8 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 42 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 51 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 11 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 ) ve 164 diğer trafik suçları.”