Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ahmet Satur olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Owenaze Eboigbe’nin 08.05.2023 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Lefkoşa-Hamitköy'de İnönü sokak üzerinde faaliyet gösteren Cadde Market isimli işletme önünde, marketin önceden kırılan camından kendisini suçladığı gerekçesi ile sözlü olarak tartışmış olduğu bahse konu marketin genel müdürü olan Lefkoşa'da sakin Hasan Karabulut’un (E-35) başına ve yüzüne elleri ile kanuna aykırı olarak yumruk vurup burnunun kırılmasına sebebiyet vererek adı edileni vahim zarara uğratıp ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, 11 Mayıs 2023 tarihinde Hasan Karabulut’un yine aynı cadde üzerinde zanlıyı görerek teşhis edip polise bilgi verdiğini söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde derdest emri talep edilerek tutuklandığını ve öğrenci izninin 22 Ocak 2023’de sonlandığının belirlendiğini anlattı.

Polis, zanlının yasal statüsünün olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi.