“VERİMLİ SİYASET YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL”… Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu. Mevcut siyasi yapıda erken genel seçimin artık kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Akansoy, “Hükümet ortaklarına baktığımız zaman her biri kendi siyasi partileri içerisinde çok büyük kaoslar yaşıyor. Birbiri içinde iktidar savaşları yapan partiler ve koalisyon ortaklarının olduğu yerde verimli siyaset yapmak mümkün değildir. Böyle bir yapının ülkeyi yönetmesi ve sorunlara çözüm bulması beklenemez” dedi.

“CİDDİ ANLAMDA HÜKÜMET BOŞLUĞU VAR”… Ülkede icraat anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Akansoy, “Günlük tedbirler ile sorunlar aşılamıyor ve ciddi anlamda hükümet boşluğu var. Bu ülkede toplumun tüm kesimleri var olan gidişattan memnun değildir. CTP olarak güçlü bir hükümete ihtiyacımız var ve yeni bir siyasi sayfanın açılması gerektiğini düşünüyoruz. Hükümet dediğimiz yapı topluma güven vermemektedir” dedi.

AKANSOY 2024 YILINI İŞARET ETTİ… Akansoy, “Belirli bir program çerçevesinde ve Türkiye ile daha iyi bir koordinasyonla geleceğe daha umutla bakabileceğimizi düşünüyoruz ve erken genel seçim kaçınılmazdır diyoruz” ifadelerini kullanan Akansoy, erken Genel Seçimin ne zaman yapılması gerektiğinin sorulması üzerine, “2024 yılı içerisinde erken genel seçim olacağını düşünüyorum. Bu sürdürülemez durum had safhaya çıkmıştır ve buna tahammül etmek mümkün değildir” yanıtını verdi. GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER