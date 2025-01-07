Bostancı’da dün saat 16.00 sıralarında B.I.(E-40)’nın kalmakta olduğu ikametgahın arka bahçesi içerisinde, evden çıkmadığı gerekçesiyle H.T.(E-44) ile aralarında yaşanan tartışma sonucu, H.T. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile B.I.’nın başına vurup kafatasının çatlamasına sebep olduktan sonra, vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp etmiş ve yüzünde takılı olan gözlüğünün de kasten hasara uğramasına sebep oldu.

H.T. ayrıca tasarrufundaki sopa ile olaya müdahale etmeye çalışan R.I.(K-34)’nın vücudunun muhtelif yerlerine de vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, olay sonucu yaralanan B.I. ve R.I., kaldırıldıkları Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından R.I. taburcu olurken, B.I. ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

H.T. tutuklandı.