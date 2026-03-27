Lefkoşa’da turist otel odasında hayatını kaybetti

26 Mart 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde kalan 77 yaşındaki turist Anke Christine Weber, kaldığı odada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Yetkililer, Weber’in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmetçik’te kalp krizi sonucu ölüm

Öte yandan 25 Mart 2026 tarihinde Mehmetçik’te ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanan 40 yaşındaki Hasan Onbaşı, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Onbaşı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorundan alınan bilgiye göre, Onbaşı’nın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.