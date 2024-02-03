Uyuşturucudan tutuklandılar... İşte mahkemeden detaylar Uyuşturucudan tutuklandılar... İşte mahkemeden detaylar

Ziyamet köyünde bisiklet süren çocuklara araç çarptı. Kazada iki çocuk yaralandı.
 

Çocuklar olay yerine gelen ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yapıyor.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi