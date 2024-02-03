Ziyamet köyünde bisiklet süren çocuklara araç çarptı. Kazada iki çocuk yaralandı.
Çocuklar olay yerine gelen ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olay yerinde inceleme yapıyor.
Kaynak : Kıbrıs Gazetesi
Ziyamet köyünde bisiklet süren çocuklara araç çarptı. Kazada iki çocuk yaralandı.
Çocuklar olay yerine gelen ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olay yerinde inceleme yapıyor.
Kaynak : Kıbrıs Gazetesi
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