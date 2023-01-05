Siirt'in Şirvan ilçesinde boğazına şeker kaçan 16 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Sirvan'a bağlı Yarımtepe köyünde kardeşiyle oyun oynayan 16 aylık Ömer Faruk Açıkça, ağzındaki şekerin boğazına kaçması sonucu fenalaştı.

Durumu fark eden ailesi tarafından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Faruk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Talihsiz bebeğin cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.