Bereketli yağmurlarla geçen kıştan sonra, İlkbahar’ın ilk ayı martta da yoğun yağışlarla tarım üreticilerinin yüzü gülüyor. Meteoroloji Dairesi sağanakların bu hafta da devam edeceğini açıkladı.

Buna göre, bu hafta cuma günü hariç, parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr, periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli olarak esecek.