Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Dün saat 08:00 sıralarında, Boltaşlı’da sakin Hüseyin MEDA (E-37) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Dün saat 08:00 sıralarında, Boltaşlı’da sakin Hüseyin MEDA (E-37) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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