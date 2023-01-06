Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Ziya Öztürkler açıkladı: En kısa sürede evlatlarına kavuşturulacaktır Ziya Öztürkler açıkladı: En kısa sürede evlatlarına kavuşturulacaktır

Dün saat 08:00 sıralarında, Boltaşlı’da sakin Hüseyin MEDA (E-37) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.