Dün saat 08:00 sıralarında, Boltaşlı ’da sakin Hüseyin MEDA (E-37) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Ziya Öztürkler açıkladı: En kısa sürede evlatlarına kavuşturulacaktır

Ziya Öztürkler açıkladı: En kısa sürede evlatlarına kavuşturulacaktır

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

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