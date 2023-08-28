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BRT VE HALA SULTAN CAMİSİ’NİN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ… Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) ve Hala Sultan Camisi’nin ödenmemiş elektrik akımlarının, bakiye ve taksit borçları yüzünden kesildiğini duyurdu. El-Sen Genel Sekreteri Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, "El-Sen, Kıb-Tek’e birikmiş elektrik borçları ve taksitlerinin ödenmemesi durumunda her gün için kesintilere devam edecektir" dedi.

BRT’NİN 4,5 MİLYON, HALA SULTAN’IN 1,1 MİLYON BORCU VAR… Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs’ın ulaştığı EL-SEN Genel sekreteri Ahmet Tuğcu, BRT’nin toplam borcunun 4.5 milyon TL, Hala Sultan Camisi’nin ise borcunun 1 milyon 100 bin TL olduğunu söyledi. Tuğcu, camilerin toplam borcunun 10 Milyon TL civarında olduğunu kaydederek, en fazla borcun Hala Sultan Camisi’ne ait olduğunu bu nedenle de ilke olarak Hala Sultan Camisi’nin elektriğinin kesildiğini söyledi.

TUĞCU: “BORÇ YAPILANDIRILDI AMA ÖDENMEDİ”… Tuğcu, “Bu borçlar yapılandırılmıştı ancak ödenmedi. BRT’nin borcunu Maliye üstlendi. Ancak ödeme yapılmadı. Hala Sultan Camisi’ne ise bir ay önce yazılı uyarı yapıldı ve borç ödenmediği takdirde elektriğin kesileceği söylendi. Hala Sultan Camisi’nin borcu konusunda Din İşleri ve Vakıflar İdaresi topu birbirine atıyor, kimse borcu üstlenmiyor” şeklinde konuştu.

HALA SULTAN’DA İDARE TÜRKİYE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDA… Gündem Kıbrıs’ın konuyla ilgili olarak elde ettiği bilgiye göre, Hala Sultan Camisi’nin inşaatı tamamlandıktan sonra Kıbrıs Vakıflar İdaresi camiyi Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na devretti. İmzalanan protokole göre, Hala Sultan Camisi Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bulunuyor. Protokole göre Hala Sultan Camisi’nin masrafları Türkiye Diyanet İşleri Başkanlı tarafından karşılanıyor.