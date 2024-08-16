Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.07.2024 tarihinde, İskele’de, M.A.(E-39), bir bankaya giderek kendisini başka bir şahıs olarak tanıttıktan sonra söz konusu şahsa ait kimlik kartını görevli banka memuruna gösterip belgede adı geçenin kimliğine bürünerek, bankanın kendisine vermiş olduğu evraklara imza atıp internet bankacılığını ve kredi kartlarını aktif ettirerek sahte belge düzenleyip tedavüle sürdükten sonra bu işlemler neticesinde 118.000 Türk Lirası parayı, söz konusu şahsın hesabından kendi hesabına aktarmak suretiyle hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.