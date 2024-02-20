Petrol fiyatları, Ortadoğu ve Çin'de yaşanan gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

Ortadoğu'da yaşanan gerilim ve Çin'de toparlanan talep ile birlikte petrol fiyatları, 3 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

Brent petrol, üç günlük yükselişin ardından varil başına 83,48 doları gördü. ABD ham petrolü ise 79 doların üzerinde seyretti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD ve İngiltere'ye ait gemileri hedef almaya devam ediyor.

Husiler, ABD’ye ait Sea Champion ve Navis Fortuna adlı ticari gemilere Aden Körfezi'nde saldırı düzenlendi. İngiliz kargo gmisi RUBYMAR'ın da vurulduğu bildirildi.

Çin'de yeni ay yılı tatilinde 61 milyonu aşkın tren yolculuğu yapıldı. Sekiz günlük tatil sürecinde turizm gelirleri, geçen yıla göre yüzde 47,3 oranında arttı. Bu durum ülkede petrol talebinin toparlandığına işaret etti.