İSKELE’DE 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00'dan yaklaşık 13.00'e kadar; Ardahan’ın bir bölümü, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca ve Mersinlik köylerine elektrik verilemeyecek.

HASPOLAT'TA BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK’ten verilen bir diğer bilgiye göre ise, saat 09.00'dan yaklaşık 10.30'a kadar, Haspolat Meslek Lisesi’nden Haspolat Sanayi Bölgesi’ne kadar olan bölge, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin tamamı, Haspolat köyünün bir bölümüne elektrik verilemeyecek.