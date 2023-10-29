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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklanacak.

Yengeç bacağı, kalamar, karides... 3 bin 90 kilo kaçak malla yakalandı

Yengeç bacağı, kalamar, karides... 3 bin 90 kilo kaçak malla yakalandı

Lefke'de, yarın 09.30 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında Çukurgalif ve Ecevit Caddesi'ne elektrik verilemeyecek.

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