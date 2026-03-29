Meteoroloji Dairesi, bugün adada yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YAĞIŞLI HAVA ADAYA GELİYOR

Radar görüntülerine göre Marmara ve Ege bölgesi üzerinden Türkiye’ye giriş yapan yağışlı hava sisteminin, dün akşam saatlerinden sonra ve bugün ada genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemin yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış bırakacağı belirtildi.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Meteoroloji raporlarına göre rüzgarın özellikle bugün kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

SICAKLIK 3-4 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının yağış ve rüzgarla birlikte 3-4 derece düşeceği, serin havanın etkili olacağı bildirildi. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları istendi.