Gerçekleşen toplantıda İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin plan ve projeleri ele alınırken, esnafın yaşadığı sorunlar ile ekonomik gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

“KIBRIS TÜRK HALKI ÜRETİMDEN KOPMADAN MÜCADELE VERDİ”

Toplantıda konuşan Üstel, Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne üretim ve dayanışma ruhuyla ayakta kaldığını vurgulayarak, geçmişte büyük imkansızlıklara rağmen halkın üretimden kopmadan varoluş mücadelesi verdiğini söyledi.

“ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK İÇİN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Hükümet olarak üretici kesimlere destek vermeye devam edeceklerini belirten Üstel, ekonomik sıkıntılara rağmen vatandaşın alım gücünü korumak amacıyla asgari ücret artışları yaptıklarını, kadınlar ve gençlere yönelik prim desteklerini sürdürdüklerini ifade etti.

“TEMEL TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Üstel, temel tüketim ürünlerinin daha uygun maliyetle halka ulaştırılması adına çalışmaların devam ettiğini kaydederek, sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınmasına yönelik projelerin de sürdüğünü söyledi.

İSKELE TİCARET İŞ MERKEZİ PROJESİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda Serkan Kırmızı tarafından hazırlanan İskele Ticaret İş Merkezi Projesi de Üstel’e sunuldu.

Üstel, projenin ilgili bakanlıklar tarafından inceleneceğini belirterek, gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından hükümet olarak projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.